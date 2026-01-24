بورنموث ضد ليفربول.. محمد صلاح يطمح لتكرار إنجاز ميسى ورونالدو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:27 مساءً - يحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على بورنموث، في السابعة والنصف مساء السبت، على ملعب «فيتاليتي»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل بورنموث اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة أمام «الريدز» من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

على الجانب الآخر، يمر ليفربول بفترة تذبذب في النتائج، بعدما توقفت سلسلة انتصاراته القصيرة بتعادلٍ جديد، ليصل إلى التعادل الرابع تواليًا في الجولات الماضية، مكتفيًا بالمركز الرابع برصيد 36 نقطة، في وقت تشتد فيه المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار مجددًا إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يدخل الجولة 23 وهو على بُعد خطوة تاريخية جديدة، فبحسب شبكة «Squawka» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، يقترب محمد صلاح من أن يصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ينجح في التسجيل والصناعة خلال 50 مباراة محلية، منذ بدء تسجيل بيانات «أوبتا» موسم 2006-2007، بعد ليونيل ميسي (102 مباراة) وكريستيانو رونالدو (65 مباراة).

ويمتلك محمد صلاح سجلًا استثنائيًا أمام بورنموث، إذ أسهم في 14 هدفًا خلال 12 مواجهة، بتسجيله 12 هدفًا وصناعته هدفين، كما نجح في ترك بصمته التهديفية في آخر أربع مباريات متتالية أمام الفريق ذاته.

وفي حال نجح النجم المصري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مواجهة السبت، فسيخطو خطوة جديدة نحو المجد، ويواصل مطاردة الأرقام القياسية، في جولة تحمل في طياتها صراعًا مشتعلًا داخل المستطيل الأخضر وسباقًا مفتوحًا مع التاريخ.