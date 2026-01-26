حريق هائل يلتهم مطعما على كورنيش أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:27 مساءً - اندلع حريق هائل، صباح اليوم، داخل أحد المطاعم على كورنيش النيل بمدينة أسوان، بالقرب من منطقة الشارع الجديد، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وإثارة حالة من القلق بين المواطنين ورواد المنطقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، فى محاولة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المنشآت والمحال المجاورة، وسط تواجد أمنى لتأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية.

متابعة ميدانية وتأمين المنطقة

فرضت الأجهزة المعنية كردوناً أمنياً بمحيط المطعم، وتم إبعاد المواطنين حفاظاً على سلامتهم، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الإطفاء أعمال التبريد والفحص للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.

التحقيق فى أسباب الحريق

فيما لم تُسجل أى إصابات بشرية حتى الآن، بدأت الجهات المختصة فى حصر الخسائر المبدئية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.