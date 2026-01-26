نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تجدد دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 03:00 مساءً - دوت الخليج_ أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.

وأدانت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع للأونروا في القدس الشرقية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء الأعمال التي تعيق قدرة هذه المؤسسات على أداء مهامها، والتي تؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية أن وكالة الأونروا تضطلع بدور محوري وأساسي لا يمكن الاستغناء عنه، وأن أي محاولات للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق اللاجئين، ومحاولة لتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.

كما شددت على أن وجود الأونروا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وبالالتزام الدولي التاريخي تجاه قضية اللاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

