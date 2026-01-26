ضبط 395 قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكمًا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 03:30 مساءً - في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 395 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 438 متهمًا، حيث تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والشابو والبودر والإستروكس ومخدر فرجينيا، بالإضافة إلى 3582 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 179 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وأفراد خرطوش، إلى جانب 254 طلقة نارية و20 خزينة متنوعة و239 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 84348 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا و16 من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23185 مخالفة مرورية، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.