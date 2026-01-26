العناية الإلهية تنقذ ركاب في حريق أتوبيس على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 03:30 مساءً - أنقذت العناية الإلهية جميع ركاب أتوبيس نقل ركاب ، بعد اندلاع حريق مفاجئ به أثناء سيره على طريق طور سيناء – شرم الشيخ وذلك قبل الوصول إلى كمين رأس محمد بـ10 كيلومترًا.

وتبين أنه أثناء الرحلة القادمة من مدينة المنصورة إلى شرم الشيخ فوجئ الركاب بتصاعد ألسنة اللهب من الأتوبيس، ما دفع السائق إلى التوقف الفوري على جانب الطريق، وإنزال جميع الركاب بسرعة، حفاظًا على سلامتهم، دون وقوع أي إصابات وامتدت النيران إلى شنط الركاب.

وعلى الفور، تلقت قوات تأمين الطريق إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان أن جميع الركاب تم إنقاذهم بسلام، فيما أسفر الحريق عن احتراق الأمتعة والحقائب بالكامل. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة