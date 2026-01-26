ضبط شخصين لادعائهما تسريب امتحانات مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:27 مساءً - كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالزعم بقدرتهما على تسريب الامتحانات الخاصة بإحدى المراحل التعليمية مقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، مقيمين بنطاق محافظتي الأقصر وسوهاج. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالنصب والاحتيال على راغبي نماذج الامتحانات للشهادات الدراسية من خلال إدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قدرتهما على تسريب أسئلة الامتحانات، ونشر أسئلة امتحانات الأعوام السابقة بزعم كونها الأسئلة التي ستشملها الامتحانات على خلاف الحقيقة، مقابل تحويل مبالغ مالية لهما عبر أحد التطبيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.