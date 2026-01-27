الرياض - كتبت رنا صلاح - ثارت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث تساءل الملايين من محبي الزعيم عن حقيقة وضعه.

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام .. والنقيب يوضح

فيما خرج نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ليرد على هذه الأنباء ويطمئن الجماهير، مؤكداً أن الفنان الشهير يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي وسط أبنائه وأحفاده في المنزل.



كما نفى النقيب صحة ما يتم تداوله مؤكداً أنها مجرد شائعات متكررة بهدف الشهرة وكسب المشاهدات.

غاب عن جنازة شقيقته

يذكر أنه قبل أسابيع قليلة، غاب الفنان عادل إمام عن جنازة شقيقته الصغرى ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا الغياب، فيما كشف مصدر مقرب من عائلته بتصريحات لـ"العربية.نت" حينها أن أفراد الأسرة لم يبلغوه بوفاة شقيقته حتى الآن، وقد اتخذوا هذا القرار خوفاً من تأثره بالخبر وتدهور حالته الصحية.



كما أضاف المصدر أن أفراد الأسرة طلبوا من وسائل الإعلام عدم حضور الجنازة لتجنب انتشار الصور والأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووصولها إلى الفنان، خاصة أنه يتصفحها بين الحين والآخر بمساعدة أحفاده.

وفي شهر مايو الماضي، انتشرت صورة مفبركة لعادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو على فراش المرض بأحد المستشفيات، وأرفق بالصورة تعليق يؤكد أن الزعيم يعاني من أزمة صحية خطيرة، ما أثار الذعر بين محبيه الذين حاولوا التحقق من صحة الصورة التي انتشرت على نطاق واسع كالنار في الهشيم.



فاضطرت أسرته لتوضيح حقيقة الأمر، حيث أصدرت بياناً مختصراً جاء فيه: "كل ما يتم تداوله عن مرض أو وفاة الفنان عادل إمام غير صحيح على الإطلاق، والزج باسمه في شائعات متكررة أمر غير مقبول".