تيتان للأسمنت تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بحلول 2029

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 07:10 مساءً - حمدي أحمد ومحمد أحمد _ قال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر لصناعة الأسمنت، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بحلول 2029.

أضاف خلال ورشة عمل نظمتها شركة تيتان مصر للأسمنت بعنوان الصورة الكاملة لصناعة الأسمنت، أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 4.3 مليون طن سنويا، وتستهدف رفع الطاقة الانتاجية مليون طن هذا العام.

وأوضح رضا، أن صادرات تيتان العام الماضي بلغت 850 ألف طن بقيمة 50 مليون دولار، وتستهدف زيادتها إلى مليون طن هذا العام.

وذكر أن الشركة تلقت طلبات لتصدير الأسمنت إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا، مشيرا إلى احتياج مصر إلى إنشاء محطات لتصدير الأسمنت بطاقة 45 ألف طن بدلا 12 ألف طن حاليا لمركب التصدير الواحدة، موضحا أن تكلفة محطة تصدير الأسمنت من 20 إلى 25 مليون دولار، وحاليا يتم دراسة إنشاء 4 إلى 5 محطات في موانئ مختلفة، ومن الممكن أن تتشارك شركات الأسمنت في هذا الاستثمار أو شركات النقل واللوجيستيات.

وكشف أن الشركة تستعد لتوقيع عقود محطة طاقة شمسية جديدة في مصنعها ببني سويف بطاقة 10 جيجا وات باستثمارات مليار جنيه، وتستهدف التوسع في الطاقة المتجددة الفترة المقبلة.

