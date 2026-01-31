ثبات مفاجئ في سعر الفراخ البيضاء اليوم.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:29 مساءً - سكنت لغة الأرقام داخل الأسواق المصرية اليوم مع ثبات أسعار الدواجن عند مستويات الأسبوع الماضي، وهو ما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد التوازن بين العرض والطلب قبيل تغيرات المواسم الاستهلاكية.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك

استقر متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء عند حاجز 80 جنيهًا في غالبية المناطق، وإن كانت الأسعار تشهد تفاوتًا طبيعيًا يبدأ من 65 ليصل إلى 95 جنيهًا في بعض السلاسل التجارية الفاخرة.

أما عشاق الدواجن البلدي فجاء السعر بمتوسط 115 جنيهًا للكيلو مع مرونة سعرية ترتبط بجودة التربية والمنطقة الجغرافية التي يتم فيها البيع.

تحديث بورصة الدواجن اليوم

في قلب المزارع سجلت الفراخ البيضاء ما بين 75 و76 جنيهًا، بينما حافظت البلدي على قيمتها عند 101 جنيه.

سعر البانيه وأوراك الفراخ

في جولة داخل المحال التجارية نجد أن سعر كيلو البانيه يترواح حاليًا بين 200 و240 جنيهًا، في حين سجلت أوراك الدجاج مستوى 120 جنيهًا.