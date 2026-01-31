نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يوجه بضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة استعدادا لشهر لرمضان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 يناير 2026 04:59 مساءً - أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في خفض الأسعار.

ووجه “فاروق” بضخ كميات إضافية من اللحوم (الطازجة، المبردة، والمجمدة)، الدواجن، الأرز، الزيوت، والبقوليات، وبيض المائدة، بالإضافة إلى “ياميش رمضان” في جميع منافذ الوزارة الثابتة بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، كذلك المنتشرة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقرر الوزير الدفع بأسطول من المنافذ المتنقلة لتستهدف المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والميادين العامة، والمناطق الأكثر كثافة، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، وذلك من خلال سياسة “من المزرعة إلى المستهلك” لتقليل الحلقات الوسيطة.

وكشفت الوزارة عن افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام في عدد من النقاط الاستراتيجية الهامة تشمل: المتحف الزراعي بالدقي، باب الشعرية، منشية ناصر، والمريوطية، مع المشاركة القوية في معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بفيصل بالتنسيق مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة، ذلك بالإضافة الى العديد من المعارض التي تشارك بها مديريات الزراعة في المحافظات، بالتنسيق مع السادة المحافظات ووزارة التموين.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزارة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، للمساهمة في تأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تم: إصدار نحو 12 ألف ترخيص جديد خلال عام 2025 لمشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف لضمان استدامة الإنتاج، فضلا عن شن حملات مفاجئة لمراقبة مخازن الأعلاف وصرف حصص “النخالة المدعمة” للمربين، بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان استقرار الأسعار النهائية للمستهلك.

وتنفذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خطة “الانتشار الأفقي” للإرشاد البيطري، والتي تشمل: تنفيذ 1000 ندوة إرشادية و1000 لقاء ميداني لتوعية المواطنين بكيفية اختيار اللحوم السليمة والتعرف على الأختام الرسمية، فضلا عن تكثيف حملات التفتيش على المجازر وأسواق اللحوم، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة الى تفعيل الشراكات مع النقابات ومنظومة الرائدات الريفيات لضمان وصول الرسالة التوعوية لكل بيت مصري.

وتُهيب وزارة الزراعة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الحيوانية، أو شكاوى من هذا القبيل عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (19561)، والذي يعمل على مدار الساعة.

