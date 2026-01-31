 سوسن بدر تتعرض لكسر في القدم .. وتخضع لتركيب شرائح ومسامير

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرضت الفنانة المصرية سوسن بدر لأزمة صحية طارئة، بعدما أصيبت بكسر في القدم، والذي استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مقرب من سوسن بدر، أن الفنانة الشهيرة سوف تخضع لجراحة عاجلة مساء اليوم الخميس، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالجيزة، لتركيب شرائح ومسامير لتثبيت الكسر.

كما أضاف المصدر أن الحالة الصحية لسوسن بدر مستقرة بشكل كبير، إلا أنها سوف تقضي عدة أيام بالمستشفى لحين تحسن حالتها، وتنتقل بعدها إلى منزلها لاستكمال فترة العلاج.

وأوضح المصدر، أن تلك الأزمة ستؤثر على التزامات سوسن بدر الفنية، لذلك سوف تقوم بتأجيل كافة ارتباطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة لحين قدرتها على التحرك بشكل سليم.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في بطولة مسلسلين دراميين، من المفترض أن يعرضا في السباق الرمضاني المقبل، وهما "الست موناليزا" مع مي عمر، و "توابع" مع ريهام حجاج.

كما شاركت الفنانة مؤخراً في مسلسل "أشغال شقة" و"أبو العروسة" و"والبحث عن علا".