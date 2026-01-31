مصر تفوز على تونس 37-24 وتتوج بلقب أمم أفريقيا لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 08:46 مساءً -

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا بعد الفوز على تونس فى نهائي البطولة بنتيجة37-24.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-10 لصالح الفراعنة في مباراة شهدت تألق المنتخب المصري من أجل مواصلة الريادة الأفريقية، خاصة يحيي الدرع ومحمد أوكا ومحمد على الحارس.

وتأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى مواجهة الفراعنة بعد الفوز علي الجزائر بنتيجة 33-24 في نصف النهائي ، بينما فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال ، علي نظيره كاب فيردي بنتيجة 32-26 في اطار نصف نهائي البطولة.

شهد الدور الرئيسي المؤهل إلي المربع الذهبي تحقيق منتخب اليد للفوز علي الجزائر بنتيجة 42-28 ثم نيجيريا 48-22 ، قبل الحصول علي راحة الأربعاء.

ونجح منتخب اليد في التأهل إلى الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على الجابون فى ضربة البداية 36-25، قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28، وأخيراً أوغندا 54-13 .

قائمة منتخب اليد في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب كرة اليد كلا من، محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد وأكرم يسري ومحمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا و يحيى خالد و مهاب سعيد و علي زين و أحمد هشام دودو و نبيل شريف و هشام صلاح و إبراهيم المصري و أحمد عادل و ياسر سيف و محمود عبدالعزيز جدو و يحيى الدرع وسيف الدرع.