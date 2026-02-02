تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2026 على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 04:26 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان 2026، يزداد البحث عن القنوات المجانية التي تبث المسلسلات الرمضانية على الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات.

وتتيح هذه القنوات للمشاهدين متابعة جميع الأعمال الرمضانية دون انقطاع، سواء كانت درامية أو برامجية، ومن أبرز هذه القنوات CBC دراما، ON دراما، MBC، وقنوات CBC HD، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لدراما رمضان 2026:

تردد قناة CBC دراما على النايل سات:

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ON دراما على نايل سات:

التردد: 12083.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة MBC على عرب سات:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة CBC على عرب سات:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة ON على عرب سات: