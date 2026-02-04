«اتصالات النواب» عن حجب روبلوكس: حماية القيم الأسرية تسبق أي اعتبارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - أشاد النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة روبلوكس في مصر، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على حماية القيم الأسرية والمجتمعية، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام المنصات الرقمية، خاصة تلك الموجهة للأطفال والمراهقين.

وقال جبر إن التطور التكنولوجي المتسارع فرض واقعًا جديدًا على المجتمعات، حيث أصبحت الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، وهو ما يستوجب رقابة وتنظيمًا يتناسبان مع حجم التأثير المتزايد لهذه الوسائل.

وأوضح أن بعض الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها الألعاب التفاعلية المفتوحة، قد تحمل مخاطر حقيقية إذا لم تخضع للضبط والرقابة، سواء من حيث المحتوى، أو أساليب التواصل، أو حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدولة تتمثل في التدخل عندما تتجاوز هذه المخاطر الحدود الآمنة.

وأكد النائب أن قرار حجب روبلوكس لا يستهدف الترفيه أو الإبداع، وإنما يأتي في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأطفال من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على سلوكهم أو قيمهم أو أمنهم النفسي. وأضاف أن البرلمان يثمن الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة المحتوى الإعلامي والرقمي، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحديث آليات الرقابة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن الحفاظ على القيم الأسرية لا يتعارض مع الانفتاح على التكنولوجيا، بل يتطلب توجيه هذا الانفتاح بشكل إيجابي يخدم المجتمع، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات توعوية تستهدف أولياء الأمور لتعريفهم بمخاطر بعض المنصات الرقمية، وسبل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وشدد النائب على أهمية تطوير تشريعات أكثر مرونة ووضوحًا لتنظيم الألعاب الإلكترونية، بما يضمن حماية الأطفال دون الإخلال بحقوق المستخدمين أو إعاقة الابتكار. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية، وأن قرارات التنظيم تأتي دائمًا في إطار حماية الصالح العام.