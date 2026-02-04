وكيل أفريقية النواب: حجب روبلوكس نتيجة تكامل جهود الدولة والقوة الناعمة للشركة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:16 مساءً - قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر يُمثل منعطفًا حاسمًا في كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات السيبرانية ذات الأبعاد الاجتماعية، موضحًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا محوريًا في تمهيد الرأي العام وتوعية الأسر المصرية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والاختراقات التي تحدث داخل المجتمعات الافتراضية.

وأكد سليمان، أن حجب لعبة روبلوكس لم يأتِ من فراغ، بل سبقه معركة وعي قادتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذكاء شديد عبر منصاتها وأعمالها الدرامية، موضحًا أن التكامل بين القرار التنظيمي للمجلس الأعلى للإعلام وبين الرسالة الإعلامية والدرامية للشركة المتحدة يعكس استراتيجية الدولة المصرية الشاملة في حماية الأمن القومي الثقافي؛ فبينما تحجب الدولة المصادر الملوثة فكريًا، تتبني الشركة المتحدة البدائل التوعوية والتربوية التي تحصن الطفل المصري وتنمي إدراكه.

وأوضح أن حجب لعبة روبلوكس ليس قرارًا إداريًا عابرًا، بل هو فعل يهدف إلى صيانة العقل الجمعي للناشئة في مواجهة فضاءات افتراضية باتت تفتقر لأدنى معايير السلامة، موضحًا أن منصة روبلوكس تجاوزت كونها مجرد لعبة للتسلية، لتتحول إلى مجتمع افتراضي مفتوح يمتلك أدوات خطيرة مكنت المخربين من النفاذ إلى براءة الأطفال، وذلك عبر عدة ثغرات، حيث تم رصد محاولات لاستغلال غرف الدردشة داخل اللعبة لبث أفكار متطرفة أو غرس مفاهيم تتنافى مع الهوية الوطنية والاجتماعية، وهذه الغرف المظلمة كانت تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة الأبوية، مما جعلها بيئة خصبة للاستدراج بكافة أشكاله.

ولفت إلى أن هناك تقارير أشارت إلى أن المنصة تُستخدم من قبل ذوي النزعات المنحرفة للتواصل مع الأطفال تحت غطاء الشخصيات الكرتونية، وهو ما يُمثل تهديدًا مباشرًا للصحة النفسية والجسدية للأطفال، علاوة على أن اللعبة شهدت في الفترة الأخيرة ظهور عوالم مصممة من قبل مستخدمين تروج لمفاهيم تضرب الفطرة السوية وتخالف قيم المجتمع المصري الراسخة، مما يجعل الحجب ضرورة لحماية الأمن الأخلاقي للمجتمع، موضحًا أن هذه الخطوة تُجسد التناغم المؤسسي؛ وتؤكد أننا أصبحنا أمام تنسيق لحظي بين جهة الرقابة الإعلامية وجهة التنفيذ التقنية، وهذا التكامل يُرسل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الدولة قادرة على رصد المخاطر وتجفيف منابعها في وقت قياسي بمجرد ثبوت الضرر.

وشدد على أن هذا القرار هو بمثابة إعلان مبادئ؛ مفاده أن الفضاء الرقمي في مصر ليس ساحة مستباحة، وأن حرية الوصول للإنترنت تقف عند حدود الأمان الشخصي وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن الدولة انتصرت اليوم لمستقبل جيل كامل كان عرضة للتيه في دهاليز افتراضية غير مأمونة العواقب، موضحًا أن حماية عقول أطفالنا هي معركة لا تقل أهمية عن حماية حدودنا، وقرار اليوم هو حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي آمن ومستقر.

ونوه بأن نجاح الدولة في حجب لعبة روبلوكس اليوم هو ثمرة لتكاتف وتكامل جهود مؤسسات الدولة مع القوة الناعمة الإعلامية، لضمان أن يظل الطفل المصري في مأمن من أدوات الاستقطاب الرقمي.