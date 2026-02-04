النيابة الإدارية تُرقى 2196 موظفًا فى أكبر حركة ترقيات بتاريخ الهيئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:16 مساءً - أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 27 / 2026 المتضمن ترقية عدد 2196 من موظفى الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية بالمجموعات النوعية المختلفة والمستوفين للشروط الخاصة بالترقية وذلك اعتبارًا من 1 / 7 / 2025، وذلك فى أكبر حركة من نوعها فى تاريخ الهيئة.

يأتى ذلك فى إطار حرص النيابة الإدارية على الارتقاء بالجهاز الإدارى وتعزيز كفاءته، إيمانًا منها بأن العنصر البشري يُمثِّل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، وذلك ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تحديث آليات الأداء الإدارى، وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، وجَّه معالى المستشار محمد الشناوى خالص التهنئة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد فى أداء مهام عملهم، وأن تمثل هذه الترقية حافزًا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، تحقيقًا لرسالة النيابة الإدارية السامية فى إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.