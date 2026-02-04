وزارة العمل توفر فرص عمل بالأردن برواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. رابط للتقديم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل للمصريين للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على تسهيل إجراءات التشغيل ومكافحة ظاهرة السمسرة، وذلك بالتنسيق مع المكتب العمالي بالأردن برئاسة محمود فهمي ، في إطار جهود وزارة العمل لفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

فرص عمل فى الأردن

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الفرص المتاحة لدى مؤسسة نقوش وزخارف للمقاولات الإنشائية، وتشمل عدد 5 عمال حفر، وفقاً للشروط والامتيازات التالية:

الراتب: يتراوح من 370 إلى 450 ديناراً أردنياً شهرياً.الخبرة: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحفر للبنية التحتية من مياه وصرف صحي.السن: من 18 إلى 45 عاماً.

وأكدت أن التقديم يتم إلكترونياً فقط، وطبقاً للشروط المعلنة، من خلال الرابط التالي:

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالشروط المعلنة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة، مؤكدة استمرار جهودها في توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري بالخارج، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.