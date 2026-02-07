لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره نادي وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لملاحقة فرق المربع الذهبي.

في المقابل، يعاني نادي وولفرهامبتون هذا الموسم حيث يتذيل جدول الترتيب في المركز العشرين برصيد 8 نقاط فقط، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة والهروب من شبح الهبوط.

يُذكر أن تشيلسي يدخل المباراة بعد خسارته الأخيرة أمام آرسنال بنتيجة (1-0) في كأس رابطة المحترفين، بينما يطمح لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports 1 HD، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.

معلق مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق محمد مبروكي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية لشبكة بي إن سبورتس.