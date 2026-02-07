اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة سيمبا ضد بيترو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - يستعد نادي سيمبا التنزاني لمواجهة نظيره نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم السبت، على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موقف الفريقين في المجموعة الرابعة

يدخل بيترو أتلتيكو اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. في المقابل، يتذيل سيمبا الترتيب في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، حصدها من تعادله الأخير والمثير أمام الترجي التونسي بنتيجة (2-2).

موعد مباراة سيمبا ضد بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة سيمبا ضد بيترو أتلتيكو

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 3، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة سيمبا ضد بيترو أتلتيكو

يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.

معلق مباراة سيمبا ضد بيترو أتلتيكو

سيتولى المعلق عادل خلو مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية لبي إن سبورتس.