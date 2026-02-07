خبير: التحرك الدولى ضد الإخوان يعكس فشلهم فى تلميع صورتهم عالميا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:23 مساءً - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الإجراءات الدولية المتزايدة ضد جماعة الإخوان تعكس فشل محاولات التنظيم المستمرة لتلميع صورته أمام الرأي العام العالمي.

وأوضح البرديسي، أن مصر لعبت دورا محوريا في كشف حقيقة الجماعة، من خلال تحركات دبلوماسية وإعلامية استندت إلى وقائع وأدلة حول ارتباط الإخوان بالعنف وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن دولا كبرى باتت تدرك أن الجماعات المؤدلجة، وعلى رأسها الإخوان، تمثل تهديدا مباشرا للأمن الدولي، وليس فقط لأمن الدول العربية.

وأضاف أن التحول في المواقف الدولية يؤكد أن الخطاب الحقوقي الذي استخدمه التنظيم لم يعد قادرا على إخفاء ممارساته الحقيقية، وأكد أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا شاملا، وهو ما بدأت ملامحه تظهر حاليا.