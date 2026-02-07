اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سندرلاند...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي سندرلاند مساء اليوم السبت، على ملعب "استاد الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين أرسنال وسندرلاند

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2 - 2) على ملعب سندرلاند.

ويدخل أرسنال لقاء اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، بينما يطمح سندرلاند لتحسين نتائجه المتذبذبة ومحاولة إحداث مفاجأة أمام المدفعجية.

موعد مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر beIN Sports 1 HDوايضا beIN 4K، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.