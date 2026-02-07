فن ومشاهير

اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سندرلاند...

0 نشر
0 تبليغ

اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سندرلاند...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي سندرلاند مساء اليوم السبت، على ملعب "استاد الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين أرسنال وسندرلاند

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2 - 2) على ملعب سندرلاند.

ويدخل أرسنال لقاء اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، بينما يطمح سندرلاند لتحسين نتائجه المتذبذبة ومحاولة إحداث مفاجأة أمام المدفعجية.

موعد مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر beIN Sports 1 HDوايضا beIN 4K، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا