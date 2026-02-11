نقل حضانة الطفلة أسيل لجدتها من الأب بعد تعرضها للكوى بشوكة من والدتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:27 مساءً - قررت جهات التحقيق بمركز كفر الشيخ، نقل حضانة الصغيرة أسيل محمد سعد الدمراني 4 سنوات لتكون في حضانة "زينب . ع . أ" الجدة للأب مع تسليمها الصغيرة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها، وذلك عقب قيام والدة الصغيرة بالتعدي عليها وكيها بشوكة معدنية ساخنة تسببت لها في حروق في وجهها، على خلفية ذهاب الصغيرة لمنزل والدها.

كما قررت جهات التحقيق حجز الأم لحسن ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث سبق وأن تم تداول مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الطفلة وهي تروي تفاصيل تعرضها للتعذيب على يد والدتها، مؤكدة: "ماما كوتني بالشوكة في وشي".

وبسؤال الأم عن سبب تعديها على الصغيرة أكدت بأنها كانت تقوم بتأديبها بسبب قيام الصغيرة بالذهاب لمنزل طليقها، حيث إنها انفصلت عن والدها منذ عام تقريبًا ليجري تحرير المحضر رقم 23 جنح الطفل بمركز كفر الشيخ لسنة 2026.