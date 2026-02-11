وزير الخارجية يستقبل رئيس الجامعة البريطانية في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:30 مساءً -

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٠ فبراير، أ.د. محمد لطفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية ودعم دورها في خدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي، لا سيما من خلال التبادل الأكاديمي والثقافي والتعاون مع الشركاء الدوليين. وأثنى الوزير بدر عبد العاطي على الدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري منذ أكثر من عشرين عاما، وباعتبارها أحد النماذج الرائدة فى دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري. كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وبما يسهم في دعم الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المصرية.

كما استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين وزارة الخارجية والجامعة البريطانية في مصر في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات الوطنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وبناء الإنسان في القارة الأفريقية. فضلا عن التعاون في مجال التدريب على موضوعات حقوق الإنسان، في إطار مركز دراسات وتدريب حقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز من تبادل الخبرات والمعارف، ودعم الكوادر الوطنية والإقليمية المعنية بهذه الموضوعات.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير بدر عبد العاطي الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ دور مصر الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة في مجالات التعليم والتنمية.