ضبط 4 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:24 مساءً - في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات لإثنتين منهن معلومات جنائية باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية وبحوزتهن هاتفان محمولان بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.