وزير الخارجية الإيراني: برنامجنا النووي سلمي ونتنياهو يسعى لجر واشنطن إلى حرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 09:30 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تسعى إلى مستوى تخصيب لليورانيوم يحقق متطلبات برنامجها النووي السلمي موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبما يخدم الأهداف التنموية والعلمية لطهران، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الاخبارية منذ قليل .

اتهام نتنياهو بإفشال الدبلوماسية ودفع المنطقة نحو التصعيد

وأشار عراقجي إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام ولا يؤمن بالحلول الدبلوماسية ويسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران محذرًا من أن هذا النهج التصعيدي يهدد استقرار المنطقة ويزيد من احتمالات اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.

تحذير من مخاطر التصعيد والدعوة للمسار الدبلوماسي

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى لتجنب التصعيد داعيًا إلى التعامل مع الملفات الخلافية عبر الحوار بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الصراع.