المتحدث باسم الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:23 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف دعم مصر الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة ، برئاسة الدكتور علي شعث دعمًا عمليا يمكنها من الاضطلاع بمسؤولية إدارة الشئون اليومية لتوفير الخدمات الأساسية في ظرف بالغ التعقيد، إلى حين عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع واستعادة المسار المؤسسي الكامل.

وأوضح السفير تميم خلال لقاء مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين أن نشر قوة الاستقرار الدولية سيمثل ضمانة حقيقية لتحويل وقف إطلاق النار إلى التزام مستدام يمكن البناء عليه سياسيًا وإنسانيًا، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح في الاتجاهين، لافتا إلى أن البعد الإنساني لمصر التزام ثابت لا يخضع للمواءمات بل يعكس مسؤولية مستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة على أسس صلبة.

وحول تطورات الأوضاع في السودان، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إدراك مصر العميق بأن استقرار السودان ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم بأسره، مشيرا إلى تمسك مصر بوحدة الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها باعتبارهما عنصرا رئيسيا لأي تسوية ذات معنى.

وأشار السفير تميم خلاف إلى رفض مصر لأي توجهات تضعف كيان الدولة السودانية أو يفتح الباب أمام التفكك التطورات المؤلمة التي شهدتها بعض المناطق، وعلى رأسها كردفان والفاشر.

وعن خطورة استمرار الصراع دون أفق سياسي في السودان، لفت إلى أن مصر تكثف التشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين ودعم كل جهد يستهدف التوصل إلى هدنة إنسانية توقف التدهور وتمنح السودانيين فرصة لإعادة ترتيب المسار.

وشدد على ضرورة أن يكون حل الأزمة السودانية نابع من إرادة وطنية سودانية خالصة بدعم إقليمي ودولي منسق، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال مشاركتنا الفاعلة في الآليات التشاورية الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لتسوية شاملة ومستدامة.