وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين بمحافظة الغربية والأقصر والفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:30 مساءً - أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قراراً بتعيين عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز  المتميزين في وظيفة سكرتيري عموم مساعدين . 

 

وتضمن قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعيين كل من خالد حامد العرفي للعمل سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة طنطا ، ومحمد محمود صحصاح سكرتير عام مساعد الأقصر نقلاً من رئيس مركز ومدينة مطروح ، وهشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم نقلاً من وظيفة سكرتير عام مساعد الأقصر . 

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي استمرار الوزارة في متابعة وتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات للدفع بالعناصر المتميزة للمناصب القيادية واستبعاد القيادات المقصرة في العمل.

