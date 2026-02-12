محافظة الجيزة: رفع الكتل الخرسانية وفتح سلم مشاه «مدينة النور» بحي الهرم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:23 مساءً - في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وفور رصد قيام إحدى شركات النظافة المسؤولة عن قطاع منطقة سلم مدينة النور بحي الهرم أعلى الطريق الدائري بإغلاق السلم بالكتل الخرسانية .

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق برفع الكتل الخرسانية وفتح سلم المشاة أمام المواطنين لتسهيل الحركة عليهم.

وقد قامت محافظة الجيزة بالدفع بالمعدات على الفور وإزالة الكتل الخرسانية التي تسببت في غلق السلم إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة أعلى الطريق الدائري من خلال هيئة النظافة والتجميل بما يضمن راحة وسلامة المواطنين أثناء استخدامهم سلم المشاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المكلفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق.