تقديراً لجهودهم.. مجلس الوزراء يكرم الوزراء الراحلين عن الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:23 مساءً -

يحضر لمقر مجلس الوزراء اليوم الوزراء الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى التشكيل الأخير لتكريمهم على جهودهم .

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالتشكيل الجديد للوزراء.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.