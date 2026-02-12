الطقس اليوم الخميس 12-2-2026.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا ورياح وأتربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:30 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 12 فبراير 2026، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة ليلاً.

ويشهد الطقس ​أتربة عالقة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، و​نشاط رياح (قد تكون مثيرة للرمال والأتربة) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا ​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، و​سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 27 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 17 درجة.