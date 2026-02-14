الفنان العالمى براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:23 مساءً - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الفنان العالمي براين آدمز وأسرته، وذلك في إطار زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية لإحياء حفله الغنائي الذي أُقيم مساء أمس بـالمتحف المصري الكبير، في جولة سياحية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

وكان في استقبال الفنان العالمي وأسرته الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي رحب به وتحدث معه عما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات سياحية ومتنوعة لا مثيل لها.

ثم اصطحبه السيد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الجيزة، في جولة تعريفية داخل المنطقة الأثرية، قدم خلالها شرحًا وافيًا حول تاريخ المنطقة وأهم معالمها الأثرية.

وتضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل، حيث أعرب الفنان عن انبهاره بعظمة البناء ودقة التصميم الهندسي الذي يجسد عبقرية المصريين القدماء. كما شملت الجولة زيارة مقبرة سشم نفر التي تعود إلى عصر الدولة القديمة، حيث أبدى إعجابه الشديد بروعة النقوش والمناظر المنحوتة على جدرانها، وما تحمله من تفاصيل دقيقة للحياة اليومية في مصر القديمة.

واختتم الفنان العالمي زيارته عند تمثال أبو الهول، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتاريخ التمثال وطريقة نحته، وطرح عددًا من التساؤلات حول مراحل نحته.

كما استعرض أشرف محي الدين مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، والذي تم تنفيذه في إطار جهود الحفاظ على الموقع الأثري.

وحرص الفنان العالمي وأسرته على التقاط الصور التذكارية داخل المنطقة الأثرية، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس عمق الحضارة المصرية وتفردها.