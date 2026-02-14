المصرى يهزم زيسكو الزامبى بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الثمانية للكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:23 مساءً -

فاز المصرى البورسعيدى على زيسكو الزامبى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

أهداف المصرى

تقدم كريم بامبو بالهدف الأول للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وأضاف صلاح محسن الهدف الثانى، ليرتفع رصيد الفريق البورسعيدى إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة الزمالك للدور التالى للكونفدرالية بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

سيطر لاعبو المصرى على مجريات الشوط الأول تماما، وأضاع لاعبوه بعض الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة، في الوقت الذى اعتمد فيه المنافس على الهجمات المرتدة التي جاءت على استحياء ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

تشكيل المصري

ـ حراسة المرمى: عصام ثروت.

ـ خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، خالد صبحي.

ـ خط الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، منذر طمين، أسامة زمراوي.

ـ الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء: محمد شحاتة لحراسة المرمى، عمرو سعداوي، مصطفى العش ، محمد مخلوف، عمر الساعي، عميد صوافطة، محمد الشامي، كريم بامبو ، كينجسلي ايدوو.