الزمالك يهزم كايزر تشيفز 2 - 1 ويتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:23 مساءً -

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على كايزر تشيفز، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد هيئة قناة السويس، فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفارس الأبيض لربع نهائى البطولة، كأول مجموعته برصيد 11 نقطة.

أهدر أحمد شريف أول فرصة للزمالك فى الدقيقة 14 بعد تمريرة من عدي الدباغ، لكن شريف سدد الكرة بعيدا عن المرمي، وفى الدقيقة 26 سدد عدى الدباغ كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وحولها لضربة ركنية، وأهدر الدباغ أسهل فرصة للتقدم على كايزر تشيفز فى الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع معتمد جمال بعبد الله السعيد بدلاً من أحمد شريف، وفي الدقيقة 53 نجح البرازيلى خوان بيزيرا لاعب الزمالك، فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك كايزر تشيفز، من ضربة رأس، متقنة بعد تمريرة عرضية من ناصر منسى.

وفى الدقيقة 72 سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يقلص كايزر تشيفز النتيجة بهدف فى الدقيقة 75.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من:

ـ حراسة المرمى : مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

ـ خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

ـ خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك

1 - الزمالك 11 نقاط

2 - المصري 10 نقاط

3 - كايزر تشيفز 10 نقطة

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط