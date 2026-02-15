رئيس الوزراء:دعم الفلاح بـ4 مليارات جنيه إضافية فروق سعر القمح بحزمة الحماية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:23 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه دعم الفلاح بـ4 مليارات جنيه إضافية فروق سعر القمح بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأوضح إنه سيتم ضخ مبلغ إضافي 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة و3 مليارات جنيه أخري ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وأكثر من 3 مليارات جنيه لإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حاى نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح إنه سيتم تقديم الدعم النقدي لـ 15 مليون أسرة مصرية على دفعتين قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، منهم 5 ملايين أسرة ضمن تكافل وكرامة و10 ملايين أسرة الأقل دخلاً.

وقال فى موتمر صحفي إنه سيتم تبكير صرف المرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان ، وقبل عيد الفطر .