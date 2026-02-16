وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:30 مساءً - واصل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءاته على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي حيث التقى بالسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الأحد ١٥ فبراير، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم مصر لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتسوية النزاعات وتنفيذ أجندة التنمية ٢٠٦٣، مؤكدًا الحرص على تعزيز تمثيل الكفاءات المصرية داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تعزيز دور الاتحاد الأفريقي ودعم منظومة العمل الأفريقي المشترك.

كما أكد وزير الخارجية أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، مشدداً على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه، مؤكداً أن اعتماد رؤية وسياسة إفريقيا للمياه ٢٠٦٣، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالتطورات فى السودان، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، مؤكداً أهمية إعادة تقييم منهج الاتحاد الأفريقي في التعاطي مع الأزمة السودانية استنادًا إلى مبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

كما أكد وزير الخارجية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة لاسيما مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة، مشدداً على أهمية مواصلة دعم وحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشدداً أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مثمناً دور سيادته في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، مشيداً بالرئاسة المصرية النشطة لمجلس السلم والأمن، ودعم مصر المستمر لبرامج الاتحاد ومبادراته، وجهود ارساء الاستقرار والأمن وتسوية النزاعات بالقارة، والجهود المصرية في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وهو الملف الذي تتولي مصر ريادته، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التنسيق الوثيق بما يعزز جهود السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.