إعلام عبري : الاشتباه في تسرب مواد خطرة بعد استهداف مصنع كيميائي بإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:23 مساءً - قالت هيئة الإطفاء الإنقاذ الإسرائيلية، إن فرقها تعمل على احتواء أضرار لحقت بوحدات تخزين مواد كيميائية في مصنع بالمنطقة الصناعية "نيوت هوفاف" جنوب إسرائيل، عقب هجوم صاروخي إيراني، وسط مخاوف من تسرب مواد خطرة.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، تلقى شخص مصاب بجروح طفيفة جراء القذيفة العلاج في الموقع من قبل فريق تابع لهيئة نجمة داود الحمراء.

وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ في المصنع تحسباً لتسرب مواد خطرة، وقد طُلب من موظفي المجمع والمنشآت المجاورة إخلاء المناطق المكشوفة واللجوء إلى المباني المحمية.

ودعت الجهات المختصة السكان إلى عدم الاقتراب من المنطقة، كما طُلب من القاطنين في المناطق القريبة البقاء داخل منازلهم، وإغلاق النوافذ، والالتزام بالتعليمات إلى حين تقييم الوضع بشكل كامل.

واندلع حريق كبير في المنطقة الصناعية "نيوت هوفاف" في بئر السبع، جنوب إسرائيل، الأحد، عقب هجوم صاروخي إيراني.