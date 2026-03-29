بوليتكو: كوريا الشمالية اختبرت محركا صاروخيا قادرا على استهداف أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:23 مساءً - أفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، يوم الأحد، أن الزعيم كيم جونج أون شاهد اختبارًا لمحرك مُطوّر يعمل بالوقود الصلب، مُصمّم لصواريخ قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ووصفه بأنه تطور هام يُعزز الترسانة العسكرية الاستراتيجية لبلاده، وفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية.

وبينما يتماشى الاختبار مع هدف كيم المعلن المتمثل في امتلاك صواريخ أكثر مرونةً وصعوبةً في الرصد، تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، يرجّح بعض الخبراء أن يكون ادعاء كوريا الشمالية مُبالغًا فيه. فالصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أسهل في النقل وإخفاء إطلاقها من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، والتي تتطلب عادةً التزود بالوقود قبل الإطلاق، ولا تدوم طويلًا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم شاهد اختبارًا أرضيًا لمحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون. وأفادت التقارير بأن أقصى قوة دفع للمحرك تبلغ 2500 كيلونيوتن، بزيادة عن حوالي 1970 كيلونيوتن التي سُجلت في اختبار مماثل لمحرك يعمل بالوقود الصلب في سبتمبر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار أُجري في إطار برنامج تعزيز التسلح الكوري الشمالي الذي يمتد لخمس سنوات، ويهدف إلى تطوير "وسائل الضربة الاستراتيجية"، وهو مصطلح يشير إلى الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية وغيرها من الأسلحة.

ونقلت الوكالة عن كيم جونج أون قوله إن اختبار المحرك الأخير "يحمل أهمية بالغة في رفع مستوى القوة العسكرية الاستراتيجية للبلاد إلى أعلى المستويات". ولم تُحدد الوكالة زمان أو مكان إجراء الاختبار.

وقال لي تشون جيون، الباحث الفخري في معهد سياسات العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، إن تقرير كوريا الشمالية عن الاختبار الأخير قد يكون "مُضللاً" لأنه لم يكشف عن بعض المعلومات الأساسية، مثل إجمالي مدة احتراق المحرك.