ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:34 مساءً - استقبل ميناء رفح البري اليوم الاثنين، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، والتي تعد الدفعة الـ27، حيث يتم إنهاء إجراءاتهم تمهيداً لعودتهم إلى القطاع.

وقالت مصادر في ميناء رفح البري، إن فريقا من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين، حيث يتم تيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

من ناحية أخرى.. تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديده من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة هي الـ 27 ؛ للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.