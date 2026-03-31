الأرصاد : تغيرات جوية مرتقبة وسقوط أمطار بعدد من المناطق بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من مناطق الجمهورية في مؤشر واضح على تغيرات جوية مرتقبة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن السحب تنتشر على مناطق من الصحراء الغربية، والدلتا، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض هذه المناطق.

وأضافت أن هناك تدفقًا جديدًا للسحب قادمًا من الحدود الغربية، ما يعزز فرص استمرار التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، مع احتمالية امتداد تأثيرها إلى مناطق أخرى.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة الحالة الجوية بشكل لحظي، مع تحديث التوقعات وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات سقوط الأمطار.