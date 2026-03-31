بسبب التقلبات الجوية .. وزارة التعليم تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة من الأربعاء 1 أبريل وحتى الأحد 5 أبريل 2026، ستشهد أمطاراً متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاطاً للرياح.

وأشار التقرير إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتزايد بشكل واضح يومي الأربعاء والخميس، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري. وتبدأ شدة الأمطار في الزيادة اعتباراً من فترات ظهيرة الأربعاء، وتمتد إلى المحافظات الداخلية مع تقدم ساعات النهار، وتستمر حتى صباح الخميس.

ولفتت الهيئة إلى أن الأمطار قد تكون رعدية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة الذي يسهم في تكون السحب الرعدية، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً. والخميس ، اجازة وزارة التربية والتعليم ، وزاره التربيه والتعليم ، تعطيل الدراسه الأربعاء والخميس.