التعليم : نتابع مع الأرصاد طبيعة الأحوال الجوية الخميس لاتخاذ القرار المناسب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفة أن ذلك يأتى في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

 

 

وأضافت الوزارة فى بيان رسمى: "حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 1 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب".

 

 

محمد يوسف

قد تقرأ أيضا