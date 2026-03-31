الآن.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى، الآن، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد نبهت إلى بدء تغيرات سريعة في حالة الطقس مع دخول موجة من التقلبات الجوية، متوقعةً امتداد فرص سقوط الأمطار إلى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، خاصة خلال فترات المساء.
وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرص الأمطار ستتوسع تدريجيًا لتشمل أغلب أنحاء الجمهورية، مع احتمالية أن تكون متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى رعدية وغزيرة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
وأوضحت أن هذه الحالة الجوية تأتي تزامنًا مع تقلبات فصل الربيع، التي تتسم بالتغيرات السريعة، مشيرة إلى أن كميات الأمطار ستزداد بشكل ملحوظ يومي الأربعاء والخميس على مختلف الأنحاء.
وتواصل الهيئة متابعة تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الرسمية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار أو انخفاض الرؤية الأفقية.