الآن.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى، الآن، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد نبهت إلى بدء تغيرات سريعة في حالة الطقس مع دخول موجة من التقلبات الجوية، متوقعةً امتداد فرص سقوط الأمطار إلى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، خاصة خلال فترات المساء.