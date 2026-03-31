وزارة التربية والتعليم : كل مديرية تعلن الموعد الجديد لامتحان الشهر المؤجل غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:30 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل مديرية تربية وتعليم ستقوم بإعلان الموعد الجديد لامتحان الشهر المؤجل والذي كان مقرر غدا.

بيان بشأن تأجيل الدراسة غدا الاربعاء

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا، موضحة أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

