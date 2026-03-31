الأرصاد في تحديث تطورات لها : مناطق واسعة تحت تأثير سحب ممطرة متفاوتة الشدة غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، إلى جانب مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تتأثر بسحب ممطرة متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد في آخر تحديث لخرائط الطقس، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة مرة أخرى إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدًا الأربعاء 1 أبريل 2026، على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة، تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على مناطق من محافظات: الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.