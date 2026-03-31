السيطرة على حريق مصنع ملابس بالزيتون وإصابة ووفاة 4 أشخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:23 مساءً - نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب بمصنع ملابس أسفل عقار مكون من 11 طابقًا في منطقة سرايا القبة دائرة قسم شرطة الزيتون.

تم الدفع فور تلقي البلاغ بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده. أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الزيتون.

المعمل الجنائي انتقل إلى مكان الحادث للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وتحديد سببه، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاري استمرار عمليات التبريد للتأكد من سلامة باقي العقار.