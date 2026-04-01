"البحرية الملكية ليست جاهزة للحرب".. اعترافات صادمة لقائد عسكري بريطاني وتوبيخ لاذع من ترامب للندن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 06:30 مساءً -

فجّر قائد البحرية الملكية البريطانية، الجنرال السير جوين جينكيز، مفاجأة مدوية باعترافه الصريح بأن الأسطول البريطاني غير مستعد لخوض حرب شاملة في الوقت الراهن، وهو التصريح الذي جاء كـ "بنزين على نار" الخلافات المشتعلة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب رفض لندن المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي إفادة أمام لجنة دفاعية نقلتها صحيفة "الإندبندنت"، رسم جينكيز صورة واقعية ومقلقة لقدرات السلاح البحري البريطانى ،وأكد الجنرال أن البحرية لن تكون مستعدة للحرب الفعلية إلا بحلول نهاية العقد الحالي 2030 .

و قال جينكيز بوضوح: "هل نحن على قدر الجاهزية المطلوبة؟ لا أعتقد ذلك.. أمامنا عمل شاق يتعين القيام به"، مشيراً إلى أن دولاً أخرى في حلف الناتو تعاني من ذات التأخر في الاستعداد ،ولم تتأخر واشنطن في الرد، حيث شن المسؤولون الأمريكيون هجوماً غير مسبوق على الحليف التاريخي .

و انتقد بيت هيجسيث "البحرية القوية" لبريطانيا لعدم إرسال سفن لدعم عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية ضد إيران ، و وجه دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، توبيخاً مهيناً للندن، قائلاً: "إلى المملكة المتحدة التي رفضت التدخل.. تحلوا بالشجاعة واذهبوا إلى مضيق هرمز واستولوا عليه بأنفسكم.. الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن!".

ودعا ترامب بريطانيا صراحةً إلى الاختيار بين أمرين أحلاهما مرّ: إما شراء وقود الطائرات مباشرة من الولايات المتحدة بأسعارها وشروطها ، أو "المخاطرة" بالذهاب إلى مضيق هرمز الذي أغلقته إيران لتأمين احتياجاتها، مؤكداً أن "الجزء الأصعب من تدمير إيران قد انتهى" وعلى الحلفاء الآن تحمل مسؤولية أنفسهم.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حرج للغاية؛ حيث يعيش الشرق الأوسط "زلزالاً" أمنياً في الخليج ،و انهيار في حيازات سندات الخزانة الأمريكية وتصاعد في أسعار الطاقة.

ويضع اعتراف بريطانيا بضعفها العسكري، تزامناً مع سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها ترامب، "العلاقة الخاصة" بين البلدين في مهب الريح، ويترك أوروبا أمام مواجهة مباشرة مع تبعات إغلاق شريان الطاقة العالمي في مضيق هرمز دون غطاء أمريكي.