مد عمل المحلات ساعة وإلغاء الغلق المبكر حتى 13 أبريل بمناسبة أعياد الأقباط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 07:31 مساءً - تجسيداً لروح الوحدة الوطنية ومشاركة المصريين احتفالاتهم، قررت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية منح استثناء خاص في مواعيد الإغلاق تزامناً مع أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم.

العاشرة مساء يبدأ الغلق

وكشف مصدر خاص بوزارة التنمية المحلية، أن القرار يتضمن مد ساعات الغلق لتكون في العاشرة مساءً يومياً وبشكل مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، ويشمل هذا الاستثناء فترة احتفالات (أحد السعف، الخميس الكبير، الجمعة العظيمة، وعيد القيامة المجيد)، وصولاً إلى "شم النسيم".

وأكد المصدر أن الهدف هو تمكين المواطنين من شراء احتياجات العيد وممارسة الطقوس الاجتماعية والترفيهية دون ضغط زمني، مع استمرار الرقابة لضمان الانضباط.

ويذكر أنه بهذا القرار، تنجح الحكومة في تقديم نموذج للإدارة الإنسانية للأزمات، عبر المواءمة بين خطط الترشيد وبين المناسبات الدينية والاجتماعية التي تمثل جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع.