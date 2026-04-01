استئناف الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية غدا الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 07:31 مساءً - بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا باستئناف الدراسة غدًا بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات استقرار الأحوال الجوية.

وكانت قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار التنسيق المتواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد تقرر استئناف الدراسة غدا الخميس 2 أبريل بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك عقب استبيان آخر تحديث للأحوال الجوية غدا.