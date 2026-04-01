وزير الصحة يعقد اجتماعه الأسبوعي مع نواب مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التواصل والتعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 08:28 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الأسبوعي مع السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، حرصًا على تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري تأكيدًا لنهج الوزير في التفاعل المباشر مع نواب الشعب، حيث يتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في مختلف المحافظات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعّالة لها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من التكامل والتنسيق المستمر بين السلطتين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تطوير شامل ومستدام في القطاع الصحي، وضمان تقديم خدمات طبية لائقة تلبي تطلعات المواطنين وترتقي بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وشهدت هذه اللقاءات انتظامًا أسبوعيًا منذ أكتوبر 2025، حيث تم عقد 17 لقاءً حتى الآن، بمشاركة متوسط نحو 60 نائبًا في كل لقاء، بما يعكس حرص الوزير على إتاحة منصة تواصل مباشرة ومنتظمة مع نواب الشعب، بما يضمن طرح مشكلات الدوائر المختلفة ومتابعة سبل حلها بشكل فوري وفعّال.

وقد أسهمت هذه اللقاءات في مناقشة عدد كبير من الملفات الصحية الحيوية، والاستجابة الفورية للعديد من الطلبات، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ويرسخ مبدأ الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويحرص الوزير، خلال هذه اللقاءات، على الاستماع إلى مطالب النواب ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الصحية على أرض الواقع، بما يعكس استجابة الوزارة لاحتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتجدد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.




















