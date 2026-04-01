وزير الخارجية: الدولة تعمل بالتعاون مع الشركاء على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب المصري للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 08:28 مساءً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المتميز بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، مشيراً الى التطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة على نحو يعزز تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمبادئ وأهداف الميثاق العالمي للهجرة، والإطار الوطني لإدارة الهجرة، مؤكداً أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة مصر خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية في نيويورك، لاستعراض التقرير المصري الوطني الطوعي الثاني خلال أعماله، آخذا فى الاعتبار كون مصر دولة رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وتبنيها لمنظور يراعي التكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية فى التعامل مع ملف الهجرة.

كما أكد وزير الخارجية علي ضرورة ألا يقتصر الدعم الدولي على البرامج قصيرة الأجل، وإنما توفير دعم هيكلي وتمويل طويل المدي لتعزيز قدرة الحكومات على استدامة توفير الخدمات المقدمة للمهاجرين ودعم صمود المجتمعات المضيفة بما يعزز التماسك المجتمعي.

كما أشار الى تبني مصر نهجاً شاملاً للتعامل مع الهجرة يقوم على ربطها بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير منظومة التعليمية والتدريب لتعزيز فرص التوظيف في مصر وخارجها وإتاحة مسارات شرعية لانتقال العمالة، فضلاً عن تعزيز إدارة الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية المنخرطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي ذات السياق نوه وزير الخارجية الى أن ايجاد مسارات نظامية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، حيث تعمل الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب المصري للخارج، بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج لها دول المقصد، بما يراعي حماية حقوق المهاجرين المصريين إلى تلك الدول، معربا عن التطلع لاستمرار دعم المنظمة الدولية للهجرة الجهود المصرية ذات الصلة.

كما تناول وزير الخارجية استمرار مصر في القيام بدورها في الاستجابة الإنسانية في غزة، من خلال نفاذ المساعدات ودعم المتضررين، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والشركاء بالأمم المتحدة لضمان استجابة فعالة لاحتياجات السكان، والالتزام بالقانون الدولي والرفض القاطع لأية إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري لسكان غزة.

من جانبها، أشادت المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية بالتعاون المثمر بين مصر والمنظمة على مدار سنوات، مثمنة الدور البارز الذى تقوم به مصر فى استضافة اعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، فى تجسيد لحالة الامن والاستقرار الذى تتمتع به مصر. واكدت المدير العام على تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة خلال الفترة المقبلة.